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    Kadıköy'de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı

    Kadıköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün Kadıköy-Moda seferini yapan nostaljik tramvaya çarpması nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
    • AA
    • 04.04.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 14:46
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    Kadıköy'de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı

    İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde, Bahariye mevkisinde sadece nostaljik tramvaylar ile İETT'ye bağlı otobüslerin kullandığı yolda özel halk otobüsü tramvaya çarptı.

    Kaza nedeniyle yolda kısa süreli otobüs yoğunluğu oluştu.

    TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

    Araçların yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü.

    Kadıköy'de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı VİDEO

    Kadıköy de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı #1


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