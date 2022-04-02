Sokakta bulunan su borusunun patlamasıyla birlikte gökyüzüne çıkan tazyikli su, metrelerce yükseldi. O anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul Kadıköy'deki Feneryolu Mahallesi Boztepe Sokak'ta su borusundaki patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesildi.

İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SULAR ÇATIYA ÇIKTI"

Olayı gören Mete Alpay "Sular çatıya kadar çıktı. Çalışma sırasında oldu. Hemen kestiler. Yayalar ve araçlar geçiyordu. Ama sıkıntı olmadı" diye konuştu.

Kadıköy'de patlayan borudan tazyikli su fışkırdı VİDEO













