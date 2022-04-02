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    Kadıköy'de patlayan borudan tazyikli su fışkırdı

    Sokakta bulunan su borusunun patlamasıyla birlikte gökyüzüne çıkan tazyikli su, metrelerce yükseldi. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 17:57
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    Kadıköy'de patlayan borudan tazyikli su fışkırdı

    İstanbul Kadıköy'deki Feneryolu Mahallesi Boztepe Sokak'ta su borusundaki  patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesildi.

    İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "SULAR ÇATIYA ÇIKTI"

    Olayı gören Mete Alpay "Sular çatıya kadar çıktı. Çalışma sırasında oldu. Hemen kestiler. Yayalar ve araçlar geçiyordu. Ama sıkıntı olmadı" diye konuştu.

    Kadıköy'de patlayan borudan tazyikli su fışkırdı VİDEO

    Kadıköy de patlayan borudan tazyikli su fışkırdı #1

    Kadıköy de patlayan borudan tazyikli su fışkırdı #2

    Kadıköy de patlayan borudan tazyikli su fışkırdı #3

    Kadıköy de patlayan borudan tazyikli su fışkırdı #4


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