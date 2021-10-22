Stat çevresinde aracını park eden sürücülerden park ücreti isteyen iki değnekçi, polis tarafından yakalandı. Değnekçiler hakkında işlem yapıldı.

İstanbul’un Kadıköy’de ilçesindeki Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yaptı.

2 DEĞNEKÇİ YAKALANDI

Bu sırada park eden araçların yanına yaklaşarak park ücreti adı altında para isteyen değnekçilerin olduğu tespit edildi.

S.Ç. ve F.Ç. isimli değnekçiler, polis tarafından yakalandı.

Kadıköy’de polis, 2 değnekçiyi yakaladı ViDEO

İŞLEM YAPIP, BIRAKTILAR

Şahıslar hakkında kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek maddesine istinaden adli işlem yapıldı.