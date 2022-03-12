Kadıköy'de polis aracına çarpan korsan taksici yakalandı

Sivil trafik ekiplerinin fark ettiği korsan taksici arasındaki kovalamaca kazayla bitti. Yakalanan korsan aracın sürücüsüne idari para cezası verilirken, 60 gün de trafikten men edildi.

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz gece saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, bir sürücünün korsan taksicilik yaptığını fark etti.

Şahsı bir süre takibe alan ekipler, "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı.

KORSAN TAKSİCİ, POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALI ELE VERDİ

Kuş dili caddesinde polis ekipleri tarafından 2 yönlü kıskaca alınan korsan taksici kaçmaya çalışsa da polis otosuna çarparak yakayı ele verdi.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekiplerine direnen korsan taksici polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü. Polislerden kaçan korsan taksi şoförüne "Trafiği tehlikeye atmak", "Korsan taşımacılık yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlarından idari para cezası kesilirken, otomobili trafikten 60 gün men edildi.

"KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİL KORSAN TAKSİYMİŞ"

Mahalle sakini Hakan Yiğit, "Gece saatleriydi, seslere balkona çıktık. Bir otomobilin kaçtığını gördüm, polis ekipleri arkasındaydı. Kaçmaya çalışan otomobilin korsan taksi olduğunu söylediler. Polis ekipleri korsan taksiciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü." diye konuştu.