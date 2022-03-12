Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
581.614
-0.58%
BTXN Coin
39.18
0.17%
Bitexen
-2ºC
İstanbul
Çok bulutlu -2 C

    Kadıköy'de polis aracına çarpan korsan taksici yakalandı

    Sivil trafik ekiplerinin fark ettiği korsan taksici arasındaki kovalamaca kazayla bitti. Yakalanan korsan aracın sürücüsüne idari para cezası verilirken, 60 gün de trafikten men edildi.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy'de polis aracına çarpan korsan taksici yakalandı

    İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz gece saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, bir sürücünün korsan taksicilik yaptığını fark etti.

    Şahsı bir süre takibe alan ekipler, "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı.

    KORSAN TAKSİCİ, POLİS ARACINA ÇARPINCA YAKALI ELE VERDİ

    Kuş dili caddesinde polis ekipleri tarafından 2 yönlü kıskaca alınan korsan taksici kaçmaya çalışsa da polis otosuna çarparak yakayı ele verdi.

    60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Polis ekiplerine direnen korsan taksici polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü. Polislerden kaçan korsan taksi şoförüne "Trafiği tehlikeye atmak", "Korsan taşımacılık yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlarından idari para cezası kesilirken, otomobili trafikten 60 gün men edildi.

    "KAÇMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİL KORSAN TAKSİYMİŞ"

    Mahalle sakini Hakan Yiğit, "Gece saatleriydi, seslere balkona çıktık. Bir otomobilin kaçtığını gördüm, polis ekipleri arkasındaydı. Kaçmaya çalışan otomobilin korsan taksi olduğunu söylediler. Polis ekipleri korsan taksiciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü." diye konuştu.

    Kadıköy de polis aracına çarpan korsan taksici yakalandı #1

    Kadıköy de polis aracına çarpan korsan taksici yakalandı #2

    Kadıköy de polis aracına çarpan korsan taksici yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

    Deutsche Bank, Rusya'da faaliyetlerine devam ediyor
    Ekonomi

    Deutsche Bank, Rusya'da faaliyetlerine devam ediyor

    Görüş Bildir