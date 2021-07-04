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    Kadıköy’de polis müşteri kılığına girerek değnekçiyi yakaladı

    Boş araziye park eden araçlardan ücret alındığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Müşteri kılığına giren polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 13:27
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    Kadıköy’de polis müşteri kılığına girerek değnekçiyi yakaladı

    İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsaya park eden araçlardan ücret talep edildiği bilgisi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Müşteri kılığına giren polis ekipleri bölgeye gitti.

    20 LİRA ÜCRET İSTEDİ

    Polis ekiplerini karşılayan Mesut B. isimli şahıs, park karşılığında 20 lira ücret istedi.

    Mesut B. ile bir süre konuşan ekipler, bir yandan da o anları kayda aldı.

    Kadıköy’de polis müşteri kılığına girerek değnekçiyi yakaladı VİDEO

    SUÇÜSTÜ YAPILDI

    Suçüstü yakalanan Mesut B., ‘kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek’ uçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

    Kadıköy’de polis müşteri kılığına girerek değnekçiyi yakaladı #1

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