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    Kadıköy'de ruhsatsız taksici denetime takıldı

    Çalışma ruhsatı askıya alınan bir taksi şoförü, yolcu aradığı esnada yakayı ele verdi. Polis ekipleri şoföre bin 823 lira para cezası kesti.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 12:53
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    Kadıköy'de ruhsatsız taksici denetime takıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

    Sürücülerin taksimetre açıp açmaması, kısa mesafe yolcu alıp almaması başta olmak üzere emniyet kemeri ve gerekli evrak kontrolleri yapıldı.

    RUHSATSIZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Denetimler kapsamında durdurulan 34 TFT 80 plakalı araç sürücüsünün, ceza puanının dolmasıyla birlikte çalışma ruhsatının askıya alındığı tespit edildi.

    ARACI BAĞLANDI, PARA CEZASI UYGULANDI

    Ticari taksi çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, araç sürücüsüne ise bin 823 lira para cezası uygulandı.

    Kadıköy de ruhsatsız taksici denetime takıldı #1

    Kadıköy de ruhsatsız taksici denetime takıldı #2

    Kadıköy de ruhsatsız taksici denetime takıldı #3


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