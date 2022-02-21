Kadıköy'de ruhsatsız taksici denetime takıldı

Çalışma ruhsatı askıya alınan bir taksi şoförü, yolcu aradığı esnada yakayı ele verdi. Polis ekipleri şoföre bin 823 lira para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sürücülerin taksimetre açıp açmaması, kısa mesafe yolcu alıp almaması başta olmak üzere emniyet kemeri ve gerekli evrak kontrolleri yapıldı.

RUHSATSIZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Denetimler kapsamında durdurulan 34 TFT 80 plakalı araç sürücüsünün, ceza puanının dolmasıyla birlikte çalışma ruhsatının askıya alındığı tespit edildi.

ARACI BAĞLANDI, PARA CEZASI UYGULANDI

Ticari taksi çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, araç sürücüsüne ise bin 823 lira para cezası uygulandı.