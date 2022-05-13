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    Kadıköy'de sahilde kafası kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı

    İstanbul Kadıköy'de sahilde alkollü olduğu iddia edilen genç, kayaların arasına düşürdüğü cep telefonu kulaklığını almaya çalışırken sıkışarak mahsur kaldığı yerden 3.5 saatte kurtarıldı.
    • 13.05.2022 - 04:49
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    Kadıköy'de sahilde kafası kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı

    Kadıköy Moda Sahili’nde alkollü olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Güven Moğul isimli bir kişi, oturduğu kayalıklarda cep telefonunu kulaklığını düşürdü. Düşen kulaklığı almaya çalışan Moğul, kayalıkların arasına baş aşağı vaziyette sıkıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri kesici alet kullanarak kayaları ayırmaya çalıştı.

    Kadıköy de sahilde kafası kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı #1

    Kayalar, vinç ve iş makinesi yardımıyla kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; zamanla yarışan ekiplere olay yerine gelen vinç ve iş makinesi de katıldı. Önce iş makinesi tarafından tonlarca ağırlığındaki kayalar azaltılırken ardından olay yerine getirilen vinç aracı ile sıkışan adamın etrafındaki kayalar halat yardımıyla kaldırıldı. Kayalara baş aşağı vaziyette sıkışan 21 yaşındaki Güven Moğul’u kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

    Kadıköy de sahilde kafası kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı #2

    3.5 saat sonra kurtarıldı

    Ekiplerin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışmalarının ardından kayalıklara sıkışan 21 yaşındaki Güven Moğul mahsur kaldığı yerden yaralı halde çıkarılarak sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Kadıköy de sahilde kafası kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı #3

    Kadıköy de sahilde kafası kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı #4

    Kadıköy de sahilde kafası kayalıklara sıkışan genç kurtarıldı #5


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