Kadıköy'de şaşırtan anlar: Aracın üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları esnasında yoldan geçen vatandaşlar, devrilen ağaçtaki dutları toplamaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısıyla vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Kadıköy'de 19 Mayıs Mahallesi Rıfkı Bey Sokak üzerinde park halinde bulunan araç üzerine ağaç parçası devrildi.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise ağacı araç üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı

Ekiplerin olay yerinde çalışma yürüttüğü esnada sokaktan geçen vatandaşlar, araç üzerine düşen ağaç parçasındaki dutları topladı.

Vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

"Bedava dutu görenler toplamaya başladı"

İHA'ya göre yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Ertuğrul Cebesoy, “Ağaç sanırım yükünü taşıyamayarak yola düştü. Ağaç parçasının düştüğü araç biraz zarar gördü. O esnada bedava dutu gören millet dut toplamaya başladı” diye konuştu.