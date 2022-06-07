Kadıköy'de satırlı saldırganı, vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Elinde satırla Kadıköy'de gezen bir şahıs, yoldan geçen birinin kolundan tutup etrafa küfür ve hakaret yağdırdı. Şahıs, çevredekilerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde, dün akşam saat 17.00 sıralarında elinde satır olan bir kişi, çevreye tehditler savurdu.

Yoldan geçen bir kişiyi de kolundan yakalayan şahıs, satırı göstererek tehditler savurmaya devam etti.

Çevredeki vatandaşlar, saldırgana müdahale etti.

Yere yatırıldı, etkisiz hale getirildi

DHA’nın haberine göre; saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlıktan yararlanarak kolundan tuttu.

Çevredekilerin de desteğe gelmesi ile saldırgan yere yatırıldı, elindeki satırı alındı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

“Satırla tehdit ve küfrediyordu”

Hasan Yücesan, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Dün masada oturuyorduk. O esnada arkadaşın elinde satır vardı. Burada esnaf ve vatandaşlar izlerken, ellerinde telefonla video çekiyorlardı. Ben de arkasından dolaştım. Daha sonra boşluğunu yakalamaya çalıştım. Elinden tutarak satırı elinden aldım ve yere düşürdüm. O sırada münakaşa yaşadık. Elimden hafif yaralandım. Polisler gelerek alıp karakola götürdüler. Saldırgan kolundan tuttuğu kişiye satırla tehdit ve küfrediyordu. Vurmasın diye müdahale ederek elindeki satırı almaya çalıştım.”