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Kadıköy’de sevgilisinden dayak yiyen genç kız şikâyetçi olmadı

Kadıköy’de sevgilisinden dayak yiyen genç kız şikâyetçi olmadı

Sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darbedildiği belirtilen genç kız, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.