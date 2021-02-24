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- Kadıköy’de sevgilisinden dayak yiyen genç kız şikâyetçi olmadı
Kadıköy’de sevgilisinden dayak yiyen genç kız şikâyetçi olmadı
Sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darbedildiği belirtilen genç kız, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 24.02.2021 - 09:55
- Güncelleme : 24.02.2021 - 10:35
İstanbul’un Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen kişinin, kız arkadaşına hakaret ettikten sonra dövdüğünü gören vatandaşlar duruma müdahale etmek için çiftin yanına gitti.
İkilinin arasına giren vatandaşlar, kız arkadaşını döven kişiye uyarılarda bulunurken, genç erkek yapılan uyarılara aldırış etmeyip, yaşanan olaya kimsenin karışmamasını söyledi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı.