Fenerbahçe-Olympiakos maçını fırsat bilerek Şükrü Saraçoğlu Stadı etrafında değnekçilik yapan Volkan K., sivil polislerden ücret isteyince yakalandı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 30 Eylül Perşembe akşamı, Fenerbahçe-Olympiakos maçını fırsat bilen değnekçiler, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın etrafına geldi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, araçlarını park eden vatandaşlardan zorla para isteyen şahısları takibe aldı.

KAMERAYA YANSIDI

Şahıslardan Volkan K., sivil polislerin bulunduğu araca yaklaşarak ücret istedi.

Polis ile değnekçinin ücret diyaloğu, saniye saniye kameraya yansıdı.

Kadıköy’de, sivil polisten ücret isteyen değnekçi yakalandı VİDEO



“MAÇ BOYUNCA 20 LİRA”

Görüntülerde Volkan K.’nın “Park ücretinin saati ne kadar?” diye soran polise, “Maç boyunca 20 lira” şeklinde cevap verdiği anlar yer aldı.

Volkan K., 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79’uncu maddesine istinaden, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten" adli işlem yapılmak üzere Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.