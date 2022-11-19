Skuter denetiminde Manisa'dan yeni geldiği öğrenilen genç, yapılan alkol ölçümünde yasal sınırının üzerinde çıktı. Ekipler şahsa bin 823 TL cezai işlem uyguladı.

Elektrikli skuter kullanıcılarına yönelik denetimler sürüyor.

Son zamanlarda sıkça kazaların yaşandığı ve birçoğunun ölümle sonuçlandığı skuter kullanımı mercek altına alındı.

Bu kapsamda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uygulama noktası oluşturuldu.

Alkollü çıktı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, mobil uygulama üzerinden skuter kiralayan 17 yaşındaki Y.E.Y.'yi durdurdu.

Manisa'dan geldiği öğrenilen gence yapılan alkol ölçümünde, promil değerinin yasal sınırın üzerinde olduğu görüldü.

İHA'nın aktarımına göre; bunun üzerine şahsa bin 823 TL cezai işlem uygulandı.





"Şaka gibi"

Alkollü şekilde elektrikli skuter kullanmaktan cezai işlem uygulanan Y.E.Y., “Şaka gibi, İstanbul’a ikinci gelişim, sık sık gelmiyorum. Manisa’dan geliyorum. Orada zaten skuter yok. Normalde İzmir’de kullandım. Burada ikinci ya da üçüncü kullanışım. Şaka gibi oldu gerçekten. Ben bilmiyorum burayı ama maalesef böyle denk geldi, yapacak bir şey yok. Şaşırdım normalde yasak olduğunu bile bilmiyordum. Skuter kullananların reflektör giymeleri gerektiğini ve alkollü kullanılmaması gerektiğini öğrendim.” diye konuştu.

Kadıköy'de skuter denetimine takılan genç alkollü çıktı VİDEO

