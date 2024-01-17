İHA
Son dönemlerin en büyük krizlerinden biri başıboş sokak köpekleri.
Sahipsiz halde sokakta gezen saldırgan köpekler, bugüne kadar türlü felakete sebep oldu.
Öyle ki gencinden yaşlısına birçok vatandaş, köpek saldırılarında hayatını kaybetti.
Konunun bir örneği de İstanbul Kadıköy'de yaşandı.
Yaşlı kadına köpekler saldırdı
Sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın, iki köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın, elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti.
Yere düştü
Köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybeden kadın yere düştü.
Yaşlı kadın, çevredekilerin yardımıyla köpek saldırısından kurtuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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