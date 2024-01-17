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Kadıköy'de sokak köpekleri yaşlı kadına saldırdı

Kadıköy'de sokak köpekleri yaşlı kadına saldırdı Sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın, iki köpeğin saldırısına uğradı. Elindeki pazar arabasını köpeklere karşı kendisine siper eden kadın yere düştü.