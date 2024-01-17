İHA

Son dönemlerin en büyük krizlerinden biri başıboş sokak köpekleri.

Sahipsiz halde sokakta gezen saldırgan köpekler, bugüne kadar türlü felakete sebep oldu.

Öyle ki gencinden yaşlısına birçok vatandaş, köpek saldırılarında hayatını kaybetti.

Konunun bir örneği de İstanbul Kadıköy'de yaşandı.

Yaşlı kadına köpekler saldırdı

Sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın, iki köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın, elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti.

Yere düştü

Köpeklerin saldırısıyla dengesini kaybeden kadın yere düştü.

Yaşlı kadın, çevredekilerin yardımıyla köpek saldırısından kurtuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)