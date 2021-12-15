Moda’da bir binanın önüne idrar yapan 1 kişi, kendisini uyaran Okan Duman’ın eşinin üzerine idrarını yapmaya devam edince kavga çıktı. O anlar, kameraya da yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Moda’da, önceki gün 4 arkadaştan biri, pantolonunu indirip bir binanın önünde idrarını yapmaya başladı.

O sırada eşi ile evine gitmekte olan Okan Duman, duruma tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen şahıs, kendisini uyaran Duman'ın eşinin üzerine idrarını yapınca tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki taraf da ayrıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ancak savcının, sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

“ÖLDÜRÜN ÖLDÜRÜN NARALARI İLE YERE DÜŞÜRÜP TEKME İLE GİRİŞİYORLAR”

Müzisyen Ayhan Sicimoğlu da sosyal medya hesabından olaya yönelik paylaşım yaptı. Sicimoğlu, 'öldürün öldürün' naraları ile arkadaşının darbedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşım da karısı ile eve geliyor. Ne yapıyorsun kardeşim deyince sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabii. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar.

Kadıköy’de, sokak ortasında idrar yapma kavgası kamerada VİDEO

“KAFA, GÖZ, KABURGA DARMADAĞIN”

Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde 'Savcı', yani tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi, adalet ben hala buradayım de…"