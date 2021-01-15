Kadıköy'de sokakta yaşayan 65 yaşındaki adam ölü bulundu

Sokakta yaşadığı öne sürülen Salim Babacan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak üzerinde, 65 yaşındaki Salim Babacan'ın cansız bedeni bulundu.

Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Babacan’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"SOKAKTA KALIYORDU"

Babacan’ı tanıdığını söyleyen Mehmet Mustafa Çeçen, “Hep sokakta kalıyor. Yeri yok. Elimizden gelen yardımı yapıyorduk. İki oğlu varmış yıllardır onu görememiş. Sokakta görsem tanımam diyordu. Pırlanta gibi insandı.” dedi.

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