Euro
9.0057
0.42%
Dolar
7.4549
1.28%
Altın
438.57
0.24%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
266.400
-7.79%
EXEN Coin
12.45
6.13%
2ºC
İstanbul
Açık 2 C

    Kadıköy'de sokakta yaşayan 65 yaşındaki adam ölü bulundu

    Sokakta yaşadığı öne sürülen Salim Babacan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 21:05
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 21:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy'de sokakta yaşayan 65 yaşındaki adam ölü bulundu

    İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak üzerinde, 65 yaşındaki Salim Babacan'ın cansız bedeni bulundu.

    Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay yerine gelen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Babacan’ın cenazesi ise  otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    "SOKAKTA KALIYORDU"

    Babacan’ı tanıdığını söyleyen Mehmet Mustafa Çeçen, “Hep sokakta kalıyor. Yeri yok. Elimizden gelen yardımı yapıyorduk. İki oğlu varmış yıllardır onu görememiş. Sokakta görsem tanımam diyordu. Pırlanta gibi insandı.” dedi.

    Kadıköy'de sokakta yaşayan 65 yaşındaki adam ölü bulundu VİDEO

    Kadıköy de sokakta yaşayan 65 yaşındaki adam ölü bulundu #1

    Kadıköy de sokakta yaşayan 65 yaşındaki adam ölü bulundu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir