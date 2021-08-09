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    Kadıköy’de su borusu patladı

    Elektrik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında, iş makinesi su borusunu patlattı. Borudan metrelerce yukarı fışkıran sular, yolda birikintiler oluşturdu.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 17:10
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    Kadıköy’de su borusu patladı

    İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak’ta, elektrik ekipleri tarafından kazı çalışmaları yapıldı.

    Çalışmalar sırasında bir iş makinesi su sorusunu patlattı.

    İSKİ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Patlayan borudan metrelerce yukarı fışkıran tazyikli su, yolda birikintilere neden oldu.

    Yaklaşık 15 dakika boyunca suyun akmasının ardından bölgeye İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri sevk edildi.

    Kadıköy’de su borusu patladı #1

    “METRELERCE YUKARI FIŞKIRDI SU”

    Ekiplerin çalışmaları ile su kesildi. Çevre sakinlerinden Murat Ayvaz isimli bir vatandaş, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çalışma yapıldığı sırada patladı. Bayağı, metrelerce yukarı fışkırdı su. 15-20 dakika sürdü. Sonra ekipler gelerek suyu kesti.” ifadelerini kullandı.

    Kadıköy’de su borusu patladı VİDEO

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    Kadıköy’de su borusu patladı #4

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