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    Kadıköy'de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza

    Ekiplerce taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 taksiciye toplam bin 568 TL ceza kesildi.
    • 25.04.2022 - 15:36
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    Kadıköy'de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza

    İstanbul Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde yapılan denetimlerde, taksi şoförleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi.

    Şoförlerin, kısa mesafe yolcu alıp almadıkları, emniyet kemeri kullanımı ve taksimetre açıp açmadıkları da denetlendi.

    8 taksiciye toplam bin 568 lira ceza

    Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 8 şoföre 196'şar liradan toplam bin 568 lira para cezası kesildi.

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza #1

    "Yolcuya yardımcı olurken yakalandık"

    Emniyet kemeri takmadığı için ceza alan taksi şoförü Gökhan Kazancı, "Müşteriyi indirdiğim esnada yolcuya yardımcı oldum. Emniyet kemerini çıkarmıştım. O esnada yakalandık. 196 lira ceza yedik" dedi.

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza #2

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza #3

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza #4

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza #5

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza #6

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza #7

    Kadıköy de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan 8 şoföre ceza #8


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