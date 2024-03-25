Kadıköy’de tanımadığı kişiyi ‘yan baktın’ diyerek bıçaklayan şüpheli yakalandı Kadıköy'de yolda yürüyen D.K. isimli bir kişi, tanımadığı M.Ç.'yi yan baktığı gerekçesiyle bıçakladı. Yaralanan M.Ç. hastaneye kaldırılırken şüpheli D.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi’nde akılalmaz bir olay yaşandı.

D.K. isimli bir kişi yolda yürürken M.Ç. isimli tanımadığı birini kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladı.

Hastaneye kaldırıldı

D.K. olay yerinden kaçarken M.Ç. ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan D.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

D.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin yaşanan bıçaklama olayıyla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)