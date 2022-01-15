Her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide, işletme sahibinin çöpe atılan biberleri tekrar müşteriye sunulmak üzere işçilerine toplattığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan bir tantuni dükkanında işletme sahibi, çöpe atılan biberleri tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplattı.

Kameraya da yansıyan o anlarda, çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı görüldü.

Ayrıca işletme sahibinin, ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?'' diye ikazda bulunması dikkat çekti.

“HAFTALIK İZİNLER İPTAL"

İşletmeci, personeline ise, ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum.’’ şeklinde seslendiği duyuluyor.

ÜRÜNLERDEN NUMUNE TOPLANDI

Gelen şikayetler sonrasında, zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.

Kadıköy’de tantunicide tepki çeken görüntüler VİDEO



"SADECE GÖSTERMEK İÇİN ÇEKMİŞ"

Görüntülerin çekildiği tantunicide çalışan tantuni ustası, "Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Biz zaten 3 tane tabaklara bırakıyoruz. Patronumuz demiş ki aslında 'Fazladan bırakmayın ziyan oluyor' bazı arkadaşlar 6-7 tane bırakıyorlar onun için söylemiştir. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu." diye konuştu.