Kadıköy'de tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Özbekistan uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Polis ekipleri gelene kadar cesedin başında bekleyen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Kozyatağı Toktaş Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın beşinci katında Özbekistan uyruklu T.M., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Özbek eşi N.M.’yi boğarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

CESEDİN BAŞINDA BULUNDU

Şüpheli koca, polisler gelene kadar cesedin başında bekledi. Polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli T.M., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine götürüldü.

OLAY YERİ İNCELEDİ

Daireye giren sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlanırken, Hakan Kaytan isimli bir mahalle esnafı, ölen kadını ve şüpheliyi tanımadığını belirtti.

"KAVGA SESİ DUYMADIK"

Kaytan, “Polisler geldi. Ne oluyor diye baktık biz de. Bunlar bir iş yerinde çalışıyorlar. 'Karısını öldürdü' diyorlar. Nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Kavga sesi de duymadık. Sessiz, sakinlerdi.” dedi.