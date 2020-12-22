Atık kağıt toplanan motosikletle geldikleri mağazadan 4 adet televizyon çalan 2 hırsız ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanacağını anlayan hırsızlar, televizyonları yola attı.

İki hırsız, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü İstanbul’un Kadıköy ilçesi Sahrayıcedit Mahallesi'ndeki bir beyaz eşya mağazasına, kağıt toplanan motosikletle geldi.

Hırsızlar motosikletten inerek, yaya olarak mağazanın etrafında dolaşmaya başladı.

20 BİN LİRA DEĞERİNDE 4 TELEVİZYON

Bir süre sonra mağazanın arka kapısını açarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 20 bin lira değerindeki 4 LED televizyonu alarak geldikleri motosiklete taşımaya başladı.

Hırsızlık olayını gören bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kadıköy'de televizyon hırsızları kamerada ViDEO

KOVALAMACA YAŞANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı.

Motosikletle gelen hırsızlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Göztepe Köprüsü'nden Libadiye Caddesi'ne doğru kaçan hırsızlar daha sonra D-100 Karayolu’na geçerek ters yönden kaçmaya başladı.

Hırsızlar çaldıkları televizyonları yola attıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi.

16 YAŞINDAKİ HIRSIZ YAKALANDI

Şüphelilerden 16 yaşındaki T.K yakalanarak polis merkezine götürülürken, diğer şüpheli kaçtı.

Çalınan televizyonlar yoldan toplanarak polis aracına kondu. Ekipler kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.