Kadıköy’de ticari taksi alev alev yandı: Sürücü ve yolcu zor kurtuldu

Seyir halinde olan ticari takside, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde yolcunun da bulunduğu taksi, kısa sürede alev topuna döndü.

Gece saatlerinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi E-5 karayolu Ankara istikameti Uzunçayır Köprü Kavşağı mevkisinde, seyir halinde olan Baki Ak yönetimindeki 34 TKB 29 plakalı ticari taksinin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yaklaşık 50 metre gittikten sonra aracını sağa çeken taksi şoförü, içinde bulunduğu yolcu ile birlikte güçlükle kendilerini dışarı attı.

Saniyeler içerisinde taksinin motor kısmı alev topuna döndü.

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KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

“ARACI ALIRKEN KOKU VAR DEDİM”

Olayı anlatan taksi sürücüsü Baki Ak, “Çektim sağa kaputu açmaya çalıştım, sökemedim. Ön taraftan alev aldı. Ben aracı aldığımda koku vardı. Şoför arkadaşa da koku var diye söyledim. Şoför arkadaş ben koku alamıyorum dedi. Yolcu götürürken de araç birden alev aldı.” dedi.