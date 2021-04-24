Kadıköy'de, bir sürücünün yaralandığı trafikteki levyeli kavga cep telefonu ve güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yol vermeme yüzünden tartışma çıktı.

Büyük bir marketin sanal mağazasında çalışan İsmail Alkan ile tartışan ve henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, bir anda aracına koşarak bagajdan levye çıkardı.

Kadıköy'de trafikte levyeli kavga VİDEO

LEVYE İLE SALDIRDI

Bu sırada hareket eden İsmail Alkan'ın kullandığı hafif ticari aracın peşinden koşan levyeli kişi, önce araca vurdu, daha sonra da metrelerce ileride aracı durdurarak saldırısına devam etti.

BAŞINDAN YARALANDI

Bu sırada çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmak için olay yerine koştu. Kavga sırasında İsmail Alkan, başından yaralandı.

Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sırasında yaralanan İsmail Alkan kendi imkanları ile hastaneye giderek tedavi oldu.

Yaralı sürücünün olayla ilgili polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.