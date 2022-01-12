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- Kadıköy’de trafikte makas atan motosikletli sürücüye ceza
Kadıköy’de trafikte makas atan motosikletli sürücüye ceza
D-100 karayolunda tek elle motosiklet kullanıp makas atan Hasan Enes Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak 2 bin 250 lira para cezası kesildi.
- DHA
- 12.01.2022 - 10:25
- Güncelleme : 12.01.2022 - 10:52
İstanbul'un D-100 karayolu Kadıköy kesimi Göztepe mevkiinde motosiklet sürücüsü, aracı tek elle kullanarak trafiği tehlikeye attı.
Zikzaklar çizip, makas atarak ilerleyen sürücü, daha sonra motosikletiyle gözden kayboldu.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlinin Hasan Enes Y. olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan motosikletli, ifadesi alınmak üzere Göztepe Polis Merkezine götürüldü.
2 BİN 250 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Sürücüye "Makas atmak" suçundan 1.823, "Tek elle motosiklet kullanmak" suçundan 427, toplamda ise 2 bin 250 lira para cezası kesildi.
Kadıköy’de trafikte makas atan motosikletli sürücü yakalandı