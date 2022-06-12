Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
479.974
-4.50%
BTXN Coin
9.18
-8.10%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    Kadıköy'de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi

    Sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkilerken park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü.
    • 12.06.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy'de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi

    İstanbul genelinde sağanak yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

    Kadıköy'de yağış nedeniyle zor anlar yaşandı.

    Saat 10.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Tanzimat Sokak'ta bir inşaatın bahçesindeki söğüt ağacı, sağanak yağışın da etkisiyle bitişiğinde bulunan 10 katlı binanın otoparkındaki otomobilin üzerine devrildi.

    Otomobilin üzerine ağaç devrildi

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken otoparkta ve otoparkın yanındaki çocuk parkında kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar meydana gelmezken ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

    Çocuk parkının yakınına düştü

    Otomobil sahibi Ahmet Baset, "Birden bir gürültü oldu. Ağaç arabanın üzerine devrildi. Ama inşaat iki tarafı da kazmış zaten. Yani düşmesi için ellerinden geleni yapmışlar. Arabanın üzerine düştü. Çocuk parkı var. Allah'tan çocuk yoktu." dedi.

    Kadıköy de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi #1

    Kadıköy de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi #2

    Kadıköy de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi #3

    Kadıköy de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi #4

    Kadıköy de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Türk futbolcu Atakan Karazor, İbiza'da tutuklandı
    Dünyadan futbol

    Türk futbolcu Atakan Karazor, İbiza'da tutuklandı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    14 milyondan fazla satan Opel Corsa, 40. yılını kutluyor
    Otomobil

    14 milyondan fazla satan Opel Corsa, 40. yılını kutluyor

    Görüş Bildir