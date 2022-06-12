Kadıköy'de yağış sonrasında otomobil üstüne ağaç devrildi

Sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkilerken park halindeki otomobilin üzerine ağaç düştü.

İstanbul genelinde sağanak yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Kadıköy'de yağış nedeniyle zor anlar yaşandı.

Saat 10.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Tanzimat Sokak'ta bir inşaatın bahçesindeki söğüt ağacı, sağanak yağışın da etkisiyle bitişiğinde bulunan 10 katlı binanın otoparkındaki otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilin üzerine ağaç devrildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken otoparkta ve otoparkın yanındaki çocuk parkında kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar meydana gelmezken ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Çocuk parkının yakınına düştü

Otomobil sahibi Ahmet Baset, "Birden bir gürültü oldu. Ağaç arabanın üzerine devrildi. Ama inşaat iki tarafı da kazmış zaten. Yani düşmesi için ellerinden geleni yapmışlar. Arabanın üzerine düştü. Çocuk parkı var. Allah'tan çocuk yoktu." dedi.

















