Kadıköy’de ‘yan baktın’ cinayeti

23 yaşındaki bir genç “yan baktın” kavgasında bıçaklanarak öldürüldü. Aynı gün içinde yakalanan katil zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

23 yaşındaki Ufuk Keskin, eğlenmek için arkadaşlarıyla İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi’ndeki bir bara gitti.

Keskin ve arkadaşları, bardaki eğlenceye kısa bir ara verdi ve sigara içmek için dışarı çıktı.

O sırada caddede eğlenen iki kişi ile aralarında "yan baktın" tartışması çıktı.

“KÜFÜRLÜ KONUŞMAYIN”

İddiaya göre, iki kişi küfürlü konuşunca Ufuk Keskin onları, “Yanımızda kadın var, küfürlü konuşmayın” diyerek uyardı.

Tartışma büyümeden Keskin ve arkadaşları tekrar mekana girdi.

İstanbul'da 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürenler yakalandı VİDEO





6 KEZ BIÇAKLANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra Ufuk Keskin ve arkadaşları mekandan ayrılıp, cadde üzerinde yürümeye başladı.

Genç grup, bir süre sonra mekan önünde tartıştıkları iki kişi ile karşılaştı.

İki kişi, gruba bıçakla saldırdı ve Ufuk Keskin karnına aldığı 6 bıçak darbesiyle yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Keskin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

60 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbarı alır almaz olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan iş yeri ve binalara ait toplam 60 güvenlik kamerasını tek tek inceledi.

İncelemeler sonucunda, şüphelilerin önce eşkalleri sonra da kimlikleri tespit edildi.

9 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu, cinayetin şüphelisi oldukları belirlenen Oğuzhan K. (19) ve Muhammet Enes Y. (18) olaydan yalnızca 9 saat sonra Kartal’da yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

DÖNERCİDEN ALDIKLARI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜLER

Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma yapan ekipler, şüphelilerin Ufuk Keskin cinayetinde kullandıkları bıçakları dönerciden aldıklarını tespit etti.

Üzerinde Ufuk Keskin’in kanı bulunan cinayet aletleri, olay yerine yakın bir yerde bulundu.

BIÇAĞI KAĞIDA SARIP CADDEDE YÜRÜDÜLER

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin dönerciden aldıkları öğrenilen bıçakları kağıda sarıp cadde üzerinde yürüdüğü anlar görüldü.

Bir başka kayıtta ise, şüphelilerin cinayetten sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Oğuzhan K.’nin 6, Muhammet E.Y.’nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.