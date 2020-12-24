Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı

İtfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler, araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin feci olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Aracı söndüren itfaiye ekipleri, araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine polis olayın meydan geldiği sokağı güvenlik şeridine aldı.

OLAY YERİ İNCELEDİ, CANSIZ BEDENLER MORGA KALDIRILDI

Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı.

Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.