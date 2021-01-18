Bakıcının, yaşlı kadına fiziki ve sözlü saldırılarda bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bakıcının, yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Göztepe'de bir evde yaşanan olayda bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, sözlü tacizlerde bulundu.

Yaşananlar, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde ortaya çıktı.

YAŞLI KADINA TERLİK FIRLATTI

Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının, "Ne polisi ya, jandarmaya göster" diyerek dalga geçtiği duyuluyor.

Yabancı uyruklu bakıcının terlik fırlatma anlarının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının "Burada beni dövüyorlar" diyerek yardım istediği görülüyor.

Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada ViDEO