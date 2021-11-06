Yeğeni olduğunu söyleyip 75 yaşındaki S.Z.D. isimli kadını kandıran şahıs, 94 bin lira dolandırdı. S.Z.D. Dolandırıcı, son aramasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki S.Z.D.'yi arayan bir kişi, kendisini yeğeni olarak tanıtıp para istedi.

Şahıs, yaşlı kadını inandırıp 7 bin euro (78 bin lira) aldıktan birkaç gün sonra yaşlı bir kez daha arayarak paraya 16 bin lira daha istedi.

Yaşlı kadın bu sefer de parayı dolandırıcıya teslim etti. 75 yaşındaki S.Z.D, bu durumu oğluna bahsedince para isteyen kişinin yeğeni olmadığını ve dolandırıldığını fark etti.

POLİS İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Bir süre sonra yaşlı kadını yeniden arayan dolandırıcı 25 bin lira daha istedi.

O sırada kadının oğlu polis ekipleriyle iş birliği yaparak dolandırıcıyı yaşlı kadınla buluşturdu.

Kadıköy’de, yaşlı kadını ‘yeğeninim’ diye kandırıp 94 bin lira dolandırdı VİDEO



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, dolandırıcı şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Özbekistan uyruklu Gulam Kadir İ. (30) olduğu belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AİLEM HAKKINDA HER ŞEYİ BİLİYORDU"

Telefon ile dolandırılan S.Z.D., "Bir telefon geldi. Benim yakınım, yeğenim olduğunu söyledi. Sesi tıpatıp ona benziyordu. Ailem hakkında her şeyi biliyordu. Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi ve ben de inandım. Telefon numarası değişik olunca 'arkadaşımdan arıyorum' dedi. İkinci defa bir daha para istedi. Yine para verdim. Aradan bir hafta geçti. Beni tekrar aradı. Oğluma söyledim. Yeğenimle konuştum ve dolandırıcı olduklarını anladık. Polise konuyu anlattık. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli polisleri o kadar çabuk ilgilendiler ki bir gün içinde hemen yakaladılar. Hiç şüphelenmedim. Annemi, kardeşlerimi hepsini biliyorlardı. Oğlumu bile sordular. Onun için bütün benim yaşımdaki hanımlara söylüyorum. Kesinlikle hiçbir şeyden korkmasınlar. Üstüne gitsinler. Yakınlarım diye arıyorlar, inanmasınlar. 25 bin lira civarında paramı aldılar." diye konuştu.