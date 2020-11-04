Kadıköy'de trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Söğütlüçeşme Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da katılınca ortalık karıştı.

OTOMOBİLDEN SOPALARLA İNDİLER

Otomobildekiler ellerindeki sopalarla minibüse de vurarak zarar vermeye çalıştı. Sopalı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı kavgadan sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Kadıköy'de yol verme kavgası ViDEO









