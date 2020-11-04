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    Kadıköy'de yol verme kavgası

    Kadıköy'de trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 09:26
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 09:45
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    Kadıköy'de yol verme kavgası

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Söğütlüçeşme Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da katılınca ortalık karıştı.

    OTOMOBİLDEN SOPALARLA İNDİLER

    Otomobildekiler ellerindeki sopalarla minibüse de vurarak zarar vermeye çalıştı. Sopalı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Otomobil sürücüsü ve arkadaşı kavgadan sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

    Kadıköy'de yol verme kavgası ViDEO

    Kadıköy de yol verme kavgası #1

    Kadıköy de yol verme kavgası #2

    Kadıköy de yol verme kavgası #3

    Kadıköy de yol verme kavgası #4

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