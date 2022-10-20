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    Kadıköy'de yol verme kavgası kamerada

    Seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Yolun ortasında araçlarını durduran şahıslardan biri, diğer sürücünün aracını tekmeledi.
    • 20.10.2022 - 11:16
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    Kadıköy'de yol verme kavgası kamerada

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

    Sabah saatlerinde yaşanan olayda seyir halindeki iki aracın arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Akan trafiğe aldırış etmediler

    Trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden yolun ortasında duran öfkeli sürücülerin arasında tansiyon yükseldi.

    Aracından inen şahıs, tartıştığı kişiyi de zorla aracından indirmeye çalıştı.

    Otomobili tekmeledi

    Olayı gören diğer sürücüler tarafları ayırarak  güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

    Ancak tartışmanın sona erdiği sırada öfkeli sürücü, diğer sürücünün otomobiline tekme attı.

    O anlar kamerada

    DHA'nın aktarımına göre; o anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kadıköy de yol verme kavgası kamerada #1

    Kadıköy de yol verme kavgası kamerada #2

    Kadıköy de yol verme kavgası kamerada #3

    Kadıköy de yol verme kavgası kamerada #4

    Kadıköy de yol verme kavgası kamerada #5

    Kadıköy de yol verme kavgası kamerada #6

    Kadıköy de yol verme kavgası kamerada #7

    Kadıköy de yol verme kavgası kamerada #8


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