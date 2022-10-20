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Kadıköy'de yol verme kavgası kamerada

Kadıköy'de yol verme kavgası kamerada

Seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Yolun ortasında araçlarını durduran şahıslardan biri, diğer sürücünün aracını tekmeledi.