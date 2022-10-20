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Kadıköy'de yol verme kavgası kamerada
Seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Yolun ortasında araçlarını durduran şahıslardan biri, diğer sürücünün aracını tekmeledi.
- 20.10.2022 - 11:16
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda seyir halindeki iki aracın arasında yol verme tartışması yaşandı.
Akan trafiğe aldırış etmediler
Trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden yolun ortasında duran öfkeli sürücülerin arasında tansiyon yükseldi.
Aracından inen şahıs, tartıştığı kişiyi de zorla aracından indirmeye çalıştı.
Otomobili tekmeledi
Olayı gören diğer sürücüler tarafları ayırarak güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.
Ancak tartışmanın sona erdiği sırada öfkeli sürücü, diğer sürücünün otomobiline tekme attı.
O anlar kamerada
DHA'nın aktarımına göre; o anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.