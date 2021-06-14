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    Kadıköy’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yumruklu kavga

    İBB zabıta ekipleri, bir seyyar satıcının tezgahına el koymak istedi. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşünce, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 10:46
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    Kadıköy’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yumruklu kavga

    İstanbul Kadıköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim çalışmaları gerçekleştirdi.

    Denetimler sırasında, çanta ve cüzdan satan bir gencin tezgahına el konmak istendi.

    Seyyar satıcının karşı çıkması ile tartışma yaşandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, yumruklu kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Kadıköy’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yumruklu kavga VİDEO

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Polis müdahalesi ile taraflar sakinleştirildi.

    Çevredeki vatandaşlar, zabıta ekiplerinin sert müdahalesinin yersiz olduğu gerekçesi ile tepki gösterdi.

    Kadıköy’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yumruklu kavga #1

    Kadıköy’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yumruklu kavga #2

    Kadıköy’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yumruklu kavga #3

    Kadıköy’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yumruklu kavga #4

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