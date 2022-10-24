Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kadıköy'deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı

Kadıköy'deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı

Polis ekipleri tarafından araç trafiğinin yoğun olduğu ilçede yapılan trafik denetiminde, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye toplamda 784 TL para cezası uygulandı.