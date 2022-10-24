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- Kadıköy'deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı
Kadıköy'deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı
Polis ekipleri tarafından araç trafiğinin yoğun olduğu ilçede yapılan trafik denetiminde, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye toplamda 784 TL para cezası uygulandı.
- 24.10.2022 - 16:06
- Güncelleme : 24.10.2022 - 16:08
Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor.
Son olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde drone destekli uygulama noktası oluşturuldu.
60 araç sorgulandı
İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, 60 araç sorgulandı.
Bu kapsamda kural ihlali yapan sürücüler drone görüntüleri ile belirlendi.
Muayenesiz araçlar tespit edildi
Ceza yağan uygulamada emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye toplamda 784 TL para cezası uygulanırken muayenesiz araç kullanıldığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 854 TL cezai işlem uygulandı.
"Dalgınlığımıza geldi"
Emniyet kemeri takmayan sürücülerden Levent Peker, "Denetim yapılması iyi bir şey. Sahilden geldiğim için bu yolu kullanıyorum hep. Dalgınlığımıza geldi. Kurallara uyacağız. 196 TL ceza kesildi." dedi.