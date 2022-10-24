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    Kadıköy'deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı

    Polis ekipleri tarafından araç trafiğinin yoğun olduğu ilçede yapılan trafik denetiminde, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye toplamda 784 TL para cezası uygulandı.
    • 24.10.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 16:08
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    Kadıköy'deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı

    Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor.

    Son olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde drone destekli uygulama noktası oluşturuldu.

    60 araç sorgulandı

    İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, 60 araç sorgulandı.

    Bu kapsamda kural ihlali yapan sürücüler drone görüntüleri ile belirlendi.

    Kadıköy deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı #1

    Muayenesiz araçlar tespit edildi

    Ceza yağan uygulamada emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye toplamda 784 TL para cezası uygulanırken muayenesiz araç kullanıldığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 854 TL cezai işlem uygulandı.

    Kadıköy deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı #2

    "Dalgınlığımıza geldi"

    Emniyet kemeri takmayan sürücülerden Levent Peker, "Denetim yapılması iyi bir şey. Sahilden geldiğim için bu yolu kullanıyorum hep. Dalgınlığımıza geldi. Kurallara uyacağız. 196 TL ceza kesildi." dedi.

    Kadıköy deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı #3

    Kadıköy deki trafik denetiminde 60 araç sorgulandı #4


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