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    Kadıköy'deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti

    Koridorda yakaladığı öğrencilerden birinin kulağını çeken, diğerinin ise boğazından tutarak götüren okul müdürünün şiddet anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 11:54
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    Kadıköy'deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de bulunan Şener Birsöz İlkokulu’nda okul müdürü, 2 öğrenciye şiddet uyguladı.

    Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı.

    Öğrencilerden bir diğeri, merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu.

    GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

    Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş, sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi.

    Kadıköy deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ŞİDDET ANI KAMERADA

    Okul müdürünün 2 öğrenciye koridorda uyguladığı şiddet anları, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kadıköy'deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti  VİDEO


    İMZA TOPLANDI

    Öte yandan velilerin, okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.

    Kadıköy deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti #2

    Kadıköy deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti #3

    Kadıköy deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti #4

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