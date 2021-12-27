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- Kadıköy'deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti
Kadıköy'deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti
- İHA
- 27.12.2021 - 11:36
- Güncelleme : 27.12.2021 - 11:54
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de bulunan Şener Birsöz İlkokulu’nda okul müdürü, 2 öğrenciye şiddet uyguladı.
Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü, diğer öğrencinin ise boğazını sıktı.
Öğrencilerden bir diğeri, merdivenlerden kaçarak okul müdüründen dayak yemekten kurtuldu.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ
Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce vatandaş, sosyal medya hesaplarından okul müdürüne tepki gösterdi.
SERBEST BIRAKILDI
Görüntülerin ortaya çıkması ve velilerin şikayetçi olması üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞİDDET ANI KAMERADA
Okul müdürünün 2 öğrenciye koridorda uyguladığı şiddet anları, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy'deki ilkokul müdürü, öğrencileri darbetti VİDEO
İMZA TOPLANDI
Öte yandan velilerin, okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.