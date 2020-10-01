- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kadıköy'deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı
Kadıköy'deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı
Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.
- DHA
- 01.10.2020 - 11:45
Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AYRINTILAR GELİYOR…