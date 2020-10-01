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    Kadıköy'deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı

    Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 11:45
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    Kadıköy'deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı

    Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kadıköy deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı #1

    Kadıköy deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı #2

    Kadıköy deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı #3

    Kadıköy deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı #4

    Kadıköy deki inşaatta iskele çöktü: 3 işçi yaralandı #5

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