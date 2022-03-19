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Kadıköy'deki kadın, 'yeğeninim' yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı

Kadıköy'deki kadın, 'yeğeninim' yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı

Yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin euro dolandırdı, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL daha dolandırmaya çalışınca yakalandı.