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    Kadıköy'deki kadın, 'yeğeninim' yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı

    Yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin euro dolandırdı, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL daha dolandırmaya çalışınca yakalandı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 09:53
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    Kadıköy'deki kadın, 'yeğeninim' yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "dolandırıcılık" suçu ile ilgili Kadıköy ilçesinde çalışma yürüttü.

    Ekipler, S.Z.D. isimli yaşlı kadın telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli şahsın önce 7 bin euro aldığını öğrendi.

    Yaşlı kadın, bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL daha istemek sureti ile dolandırıldığını söyleyerek polis ekiplerine başvurdu.

    POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

    Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısın yaşlı kadını para almak için tekrar aradığında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Kadıköy deki kadın, yeğeninim yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı #1

    ÖZBEK DOLANDIRICI TUTUKLANDI

    Konu ile ilgili yakalanan Özbekistan uyruklu G.K.İ. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    Kadıköy deki kadın, yeğeninim yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı #2

    Kadıköy deki kadın, yeğeninim yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı #3

    Kadıköy deki kadın, yeğeninim yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı #4


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