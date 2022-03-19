- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kadıköy'deki kadın, 'yeğeninim' yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı
Kadıköy'deki kadın, 'yeğeninim' yalanıyla 7 bin euro dolandırıldı
Yaşlı kadını telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtıp önce 7 bin euro dolandırdı, ardından da bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL daha dolandırmaya çalışınca yakalandı.
- İHA
- 19.03.2022 - 09:53
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "dolandırıcılık" suçu ile ilgili Kadıköy ilçesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, S.Z.D. isimli yaşlı kadın telefonla arayarak kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli şahsın önce 7 bin euro aldığını öğrendi.
Yaşlı kadın, bu paranın yetmediğini söyleyerek 16 bin TL daha istemek sureti ile dolandırıldığını söyleyerek polis ekiplerine başvurdu.
POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısın yaşlı kadını para almak için tekrar aradığında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
ÖZBEK DOLANDIRICI TUTUKLANDI
Konu ile ilgili yakalanan Özbekistan uyruklu G.K.İ. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.