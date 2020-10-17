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    Kadıköy'deki kavgaya köpekler de karıştı

    Köpekli genç ile taksiciler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgaya, iki köpeğin de dahil olduğu o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 15:01
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 15:01
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    Kadıköy'deki kavgaya köpekler de karıştı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Osmanağa Mahallesi'nde iddialara göre, pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek isteyen kişiyle taksiciler arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    KÖPEKLER DE DAHİL OLDU

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya iki köpek de katıldı.

    Köpekli genç ve babası aldığı darbelerle yere düşerken, bu sırada bir taksici ise ikiliyi kemerle darbetmeye başladı. Bir süre devam eden kavga tarafların olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi.

    Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kadıköy deki kavgaya köpekler de karıştı #1

    "KÖPEĞİ ARKADAŞLARIN ÜZERİNE SALDIRTMIŞ"

    Durakta taksicilik yapan İbrahim Demirbaş "Taksiye köpek ile binmeye çalışmış. Köpeği arkadaşların üzerine saldırtmış. Sorunlu biri. Daha önce benim paramı vermedi. Arabama bindiyse ücretini vermek zorunda. Diğer şoför arkadaşlarla da sorun yaşamış. Kavga bu nedenle çıkmış" diye konuştu.

    Kadıköy'deki kavgaya köpekler de karıştı

    Kadıköy deki kavgaya köpekler de karıştı #2

    Kadıköy deki kavgaya köpekler de karıştı #3

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