Köpekli genç ile taksiciler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgaya, iki köpeğin de dahil olduğu o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Osmanağa Mahallesi'nde iddialara göre, pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek isteyen kişiyle taksiciler arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KÖPEKLER DE DAHİL OLDU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya iki köpek de katıldı.

Köpekli genç ve babası aldığı darbelerle yere düşerken, bu sırada bir taksici ise ikiliyi kemerle darbetmeye başladı. Bir süre devam eden kavga tarafların olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi.

Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"KÖPEĞİ ARKADAŞLARIN ÜZERİNE SALDIRTMIŞ"

Durakta taksicilik yapan İbrahim Demirbaş "Taksiye köpek ile binmeye çalışmış. Köpeği arkadaşların üzerine saldırtmış. Sorunlu biri. Daha önce benim paramı vermedi. Arabama bindiyse ücretini vermek zorunda. Diğer şoför arkadaşlarla da sorun yaşamış. Kavga bu nedenle çıkmış" diye konuştu.

Kadıköy'deki kavgaya köpekler de karıştı