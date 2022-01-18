Kadıköy’deki metro inşaatında çalışan işçi, 25 metre yüksekten düştü

Dudullu-Bostancı metro inşaatında çalışan bir işçi kum yüklediği sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten kullandığı iş makinesi ile birlikte metro inşaatına düştü. İşçi, ağır yaralandı.

İstanbul Kadıköy’deki Dudullu-Bostancı metro inşaatında çalışan Serhat Erdoğan isimli işçi, kum attığı sırada dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten boşluğa düştü.

İş makinesi ile birlikte boşluğa çakılan işçi ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı işçi vince takılan sepet ile düştüğü yerden çıkarıldı.

Yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

“NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIK”

Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Metro inşaatında çalışan bir diğer işçi “Buradan kumu aldı, öbür tarafa indiriyordu. Nasıl olduğunu anlamadık. İş makinesi ile birlikte düştü.” diye konuştu.

DEMİR ÇAKILIP, KAPATILDI

Yaşanan iş kazası sonrasından işçinin düştüğü yere demirler çakılarak kapatıldığı görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.