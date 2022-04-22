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- Kadıköy'deki ortaokuldan saz çalan hırsız kamerada
Kadıköy'deki ortaokuldan saz çalan hırsız kamerada
- 22.04.2022 - 16:07
- Güncelleme : 22.04.2022 - 16:24
Kadıköy Bostancı'da bulunan ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Z.K., sabah okula gittiğinde okulun bazı eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.
Kameraları inceleyen Z.K. 5 Nisan'da akşam saatlerinde bir hırsızın okula girdiğini ve dizüstü bilgisayar ile birlikte okulun müzik odasından saz çalındığını görünce durumu polise bildirdi.
İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.
Suç makinesi cezaevinde
Kısa süre sonra şüpheli Eyyüp S.E. gözaltına alındı. Emniyette 15 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O anlar kamerada
Hırsızın okulun içince maskeli bir şekilde gezindiği ve sırtına taktığı saz ile duvardan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy'deki ortaokuldan saz çalan hırsız kamerada VİDEO