Okuldaki müzik odasından saz çalındığını fark eden müdürün ihbarıyla yakalanan suç makinesi cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise anbean kameraya yansıdı.

Kadıköy Bostancı'da bulunan ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Z.K., sabah okula gittiğinde okulun bazı eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

Kameraları inceleyen Z.K. 5 Nisan'da akşam saatlerinde bir hırsızın okula girdiğini ve dizüstü bilgisayar ile birlikte okulun müzik odasından saz çalındığını görünce durumu polise bildirdi.

İHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.

Suç makinesi cezaevinde

Kısa süre sonra şüpheli Eyyüp S.E. gözaltına alındı. Emniyette 15 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Hırsızın okulun içince maskeli bir şekilde gezindiği ve sırtına taktığı saz ile duvardan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'deki ortaokuldan saz çalan hırsız kamerada VİDEO