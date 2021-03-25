Bir galeri önüne gelen silahlı kişinin ateş açması sonucunda 3 lüks otomobil zarar görürken, saldırgan da havaya ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

Saat 11.30 sıralarında İstanbul Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde silahlı bir kişi, galeri önüne gelerek peş peşe ateş etmeye başladı.

Saldırgan daha sonra havaya ateş ederek yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 lüks araçta hasar meydana geldi.

İNCELEME YAPILDI

Ekipler olay yerine gelerek görgü tanıkları ile görüşüp, güvenlik kamera çalışması başlattı. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu galeride olay yeri inceleme ekibi inceleme yaptı.

Kadıköy'deki oto galeriyi kurşunlayan şahıs, havaya ateş açıp kaçtı ViDEO

GEÇEN HAFTA DA KURŞUNLANMIŞ

Görgü tanığı Sedat Yapan, "Silah sesini duyarak kapıya çıktım. Kaçan bir kişiyi gördüm. Kaçarken havaya ateş ederek uzaklaştı. Karşılık vereni görmedim. Yaralı da yoktu. Aynı galeride geçen hafta da oldu." diye konuştu. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

































