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    Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama

    Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangının kesin sebebinin; itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
    • 10.10.2022 - 00:51
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    Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama

    Valilikten yapılan açıklamada, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana geldiği aktarıldı.

    Kesin neden tespit edildikten sonra açıklama yapılacak

    AA'nın haberine göre; açıklamada, olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Olayda Özbekistan uyruklu (A.K.) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. İtfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

    Kadıköy deki patlamaya ilişkin açıklama #1

    Kadıköy deki patlamaya ilişkin açıklama #2

    Kadıköy deki patlamaya ilişkin açıklama #3


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