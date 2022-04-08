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Kadıköy'deki taksici, kapıyı sert kapatan yolcuyla tartıştı

Kadıköy'deki taksici, kapıyı sert kapatan yolcuyla tartıştı

Taksiden inerken kapıyı sert bir şekilde kapatan yolcuya "Bu şekilde kapatman doğru mu" diyen şoförün bir şahısla tartıştığı anlar kameraya yansıdı.