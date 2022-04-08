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- Kadıköy'deki taksici, kapıyı sert kapatan yolcuyla tartıştı
Kadıköy'deki taksici, kapıyı sert kapatan yolcuyla tartıştı
Taksiden inerken kapıyı sert bir şekilde kapatan yolcuya "Bu şekilde kapatman doğru mu" diyen şoförün bir şahısla tartıştığı anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 08.04.2022 - 09:53
- Güncelleme : 08.04.2022 - 09:56
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Moda'da, taksiden bir inen yolcunun kapıyı sert kapatması üzerine şoför tepki gösterdi.
Ardından taksiden inen şoför bagaj ve ön kapıyı kendisi açıp sert şekilde kapatarak 'bu şekilde kapatman doğru mu? ' diyerek yolcu ile tartışmaya başladı.
Kapıyı sert kapatan yolcuyla tartıştı
Yolcu da taksiciye 'trafikte telefon ile konuşmak normal mi?' diyerek tepki gösterdi.
Mahalleli tepki gösterdi
Bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sokakta yaşanan tartışma bir bina sakinin bağırarak tepki göstermesinin ardından sona erdi.
Kadıköy'deki taksici, kapıyı sert kapatan yolcuyla tartıştı ViDEO