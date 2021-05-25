Girdikleri tekel bayisinden güvenlik kmaerasını sökerek 70 bin lira değerinde ürün çalan şahısların olay yerine giriş ve çıkışları, başka bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Kadıköy’de 21.00 sıralarında bir araç ile sokağa giriş yapan şüpheli şahıslar, yol üzerinde bulunan tekel bayisinin camını kırarak içeri geçti.

Dükkan içerisinde bulunan ve toplamda 70 bin lira değerindeki sigara ve alkolleri çalan şüpheliler, yaklaşık 4 saat durdukları dükkan içerisinden çaldıkları ürünleri de alarak geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

DÜKKANA AİT KAMERAYI ÇALDILAR

Öte yandan arkasından delil bırakmak istemeyen şüpheli şahıslar, dükkana ait güvenlik kamerasını da yerinden sökerek beraberinde götürdü.

Kadıköy'deki tekel bayisinden 70 bin liralık ürün çalındı ViDEO







"70 BİN LİRALIK ZARARIM VAR"

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Rıza Gökçe, “Dükkanın yan tarafından bulunan camı kırarak içeri girmişler. Şu pandemi döneminde yaklaşık 70 bin liralık zarara uğrattılar. 4 saat boyunca dükkan içerisinde kalmışlar. Giderken kamera kayıtlarını geride bırakmamak için de güvenlik kamerasını da söküp götürmüşler. 4 saat içerisinde dükkanı resmen boşaltmışlar. Mağdur olduk. Umarın kısa sürede yakalanırlar.” diye konuştu.



