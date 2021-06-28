Kadın doktora taciz içerikli paylaşıma 5 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya üzerinden tedavisi gerçekleştirdiği bir hastasının tacizine uğrayan kadın doktor savcılığın yolunu tuttu. Hazırlanan iddianame ile birlikte tacizci için 5 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul'daki özel bir hastanede anestezist ve algoloji uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Nebahat Bulut (46), tedavi olmak için hastaneye gelen Özcan A.'yı muayene etti.

Daha sonra Özcan A., sosyal medya üzerinden Bulut’a yönelik taciz içerikli paylaşımlar yaptı.

Prof. Dr. Nebahat Bulut, bu paylaşımlarla birlikte savcılığa başvurdu.

“SEN BİR YILDIZSIN”

Özcan A., her ne kadar üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmemiş olsa da birden fazla sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Tacizci hastanın Bulut’a yönelik “En içten duygularımla, sevgi ve saygılarımı sunarım değerli doktorum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum. Sen bir yıldızsın, başarılı insan doktor Nebahat Bulut. Geçmişiniz güneş, bugününüz yıldız, geleceğiniz ışık olsun." şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

'Cinsel taciz' suçu işlediği saptanan Özcan A. için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Savcı, şüpheli Özcan A.'nın 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.