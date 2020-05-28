Beyoğlu’nda bir kadının cep telefonunu alarak kaçmaya başlayan Faslı, durumu gören polis tarafından suçüstünde yakalandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Miralay Şefik Bey Sokak’ta bir süre keşif yapan yüzü maskeli kapkaççı, park halindeki aracının içerisinde oturan kadının yanına giderek elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı.

Kadın, olayın şoku ile bir süre yerinden kımıldayamazken, sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan bir başka vatandaş durumu fark ederek aracını durdurup kapkaççının peşinden koşmaya başladı.

Aracından inen kadın da çığlık atarak, kapkaççının yakalanması için yardım istedi.

ÇALIP KAÇTI, 15 SANİYE SONRA POLİSE YAKALANDI

O sırada bir başka hırsızlık ihbarı değerlendirmek için Miralay Şefik Bey Sokak’ta bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinden bir memur, kadının çığlıklarını duyup kaçmaya çalışan kapkaççıyı görünce hızlı bir şekilde ona doğru koşmaya başladı. Polis, şüphelinin önce önünü kesti, ancak “dur” ihtarına rağmen kaçmaya devam edince, kovalamaca başladı.

Kadının telefonunu çaldı, polisin üzerine doğru koştu ViDEO

FAS UYRUKLU ÇIKTI

Olay yerine kısa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve kapkaççı arasındaki kovalamaca kısa süre sonra sona erdi, ekipler kıskıvrak yakaladı. Kadının cep telefonunu çalarak kaçmak isteyen kapkaççının, Fas uyruklu Mouhamad M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Mouhamad M., ekip aracına bindirilerek, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne götürüldü.

“KADININ ÇIĞLIĞINI DUYDUM”

Kadının çığlıklarını duyarak dışarı çıktığını söyleyen Musa Karakurt, “Çalışıyordum, kapıyı açtığımda kadının çığlık atarak koştuğunu gördüm. Müdahale edecekken karşıdan polislerin geldiğini gördüm. Vatandaşların da yardımıyla şahsa gerekli müdahale yapıldı. Fas uyruklu olduğunu öğrendim. Madde bağımlı birine benziyordu.” diye konuştu.

“PEŞİNDEN KOŞTUK AMA ÇOK HIZLIYDI, POLİS YAKALADI”

Şüphelinin peşinden koştuklarını fakat yetişemediklerini söyleyen Necip Bağcıoğlu, “Çoğunu yakalamışlardı, birkaç tane kalmıştı, bu da onlardan biriymiş. Kadının telefonunu alarak kaçıyordu, 100 metre ileride polisler yakaladı. Biz de peşinden koştuk ama bir hayli hızlıydı. Sonra polisler onu yakalayarak, etkisiz hale getirdi.” dedi.

ÇALARKEN UTANMADI, GÖRÜNTÜ ALINIRKEN “ÇEKMEYİN” DEDİ

Öte yandan, gözaltına alınarak ekip aracına bindirilen şüphelinin, kendisini görüntüleyen gazeteciye İngilizce olarak “Kamera yok, çekme.” dediği görüldü.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Park halindeki aracının içerisinde bekleyen kadının cep telefonunu çalıp kaçarken kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.