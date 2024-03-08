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Kadınlar Günü'nde İstanbul'da bir kadın sokak ortasında şiddet gördü

Kadınlar Günü'nde İstanbul'da bir kadın sokak ortasında şiddet gördü İstanbul Eyüpsultan'da bir kadın, erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.