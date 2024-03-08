İHA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy otobüs duraklarında bir kadın, erkek arkadaşının saldırısına uğradı.
Kavgayı orada bulunan temizlik görevlileri ve durakta bulunan vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Yaşananlar kamerada
Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Saldırıya uğrayan kadın, erkek arkadaşının elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken saldırgan şahıs ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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