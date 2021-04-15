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    Kadir Şeker'in dosyası Yargıtay'a gönderildi

    Sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası, Yargıtay'a gönderildi.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:46
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    Kadir Şeker'in dosyası Yargıtay'a gönderildi

    Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından itirazlar reddedilip, Yargıtay'a gönderildi.

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