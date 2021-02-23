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Kadir Şeker’in dosyası yeniden istinaf mahkemesine gönderildi

Kadir Şeker’in dosyası yeniden istinaf mahkemesine gönderildi

Konya'da, sevgilisinden dayak yiyen kadını korumak isterken bir kişinin ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker’in, yeniden yargılanması dosyası istinaf mahkemesine gitti.