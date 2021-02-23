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- Kadir Şeker’in dosyası yeniden istinaf mahkemesine gönderildi
Kadir Şeker’in dosyası yeniden istinaf mahkemesine gönderildi
- DHA
- 23.02.2021 - 10:56
- Güncelleme : 23.02.2021 - 11:03
Geçen yıl 5 Şubat akşamı, Konya’nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Özgür Duran'ın (32) sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (20), çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
12,5 YIL HAPİS CEZASI
Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı.
Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.
TAKİPSİZLİK KARARI
Dosyanın gönderildiği istinaf mahkemesi, bazı eksiklerin giderilmesi için çalışma başlatırken, karardan sonra Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, Kadir Şeker hakkında 'planlı cinayet' işlediğini öne sürerek, savcılığa şikayette bulundu.
Bunun üzerine savcılığın yaptığı soruşturma sonucu şikayet hakkında takipsizlik kararı verildi.
YENİDEN İSTİNAF MAHKEMESİNDE
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarının, dosyaya dilekçe hakkı tanınmasının ardından savcılıkta da eksiklerin giderilmesi sonrası Kadir Şeker'in yargılama dosyası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.