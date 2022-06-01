Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Yargıtay kararına sevindim

Yargıtay'ın Kadir Şeker hakkında verilen hapis cezasını bozmasının ardından maktulün annesi Mübeyyen Güler, "Daha fazla ceza alacağı için seviniyorum dedi.

Konya’da, Özgür Duran tarafından şiddet uygulandığını düşünerek Ayşe Dırla’yı kurtarmaya çalışan Kadir Şeker, Duran’ın ölümüne neden oldu.

12 yıl 6 ay hapis cezası alan Şeker’in cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Karar Şeker’in sevenlerinde tahliye sevinci yaratırken, Özgür Duran’ın annesi Mübbeyyen Güner, yeniden yargılama yolunun açılacağını, daha fazla ceza alabileceği için oğlu mezardan çıkmış gibi mutlu olduğunu belirtti.

“Biz 12 yıl 6 ay verilen cezayı az bulmuştuk”

İHA’nın haberine göre; tahliye haberini televizyondan öğrendiğini belirten Duran, gözyaşlı bir şekilde şu ifadeleri kullandı:

“Tekrar mahkeme olacak, yeni başkanların fikri ne olacak? Biz 12 yıl 6 ay verilen cezayı az bulmuştuk, bu karara itiraz ediyorduk. Bunu bekliyorduk, çok sevindim. Neden diye sorulursa çok bilinmeyenler var.”





“Herkes birbirini öldürsün, sonra tahliye olsun”

Kadir Şeker’in tahliye gibi bir durumunun söz konusu olamayacağını savunan Güner, “İyi herkes birbirini öldürsün, sonra tahliye olsun.” dedi.

“Nerede bu şiddete uğrayan kadın?”

Oğlunun olayında kadına şiddet gibi bir durumun olmadığını ile süren Güner, “Nerede bu şiddete uğrayan kadın? Bana bunu ispatlasınlar. Darp, cebir yoktur diyor raporlar. Kadına şiddet diyorlar. Kaza da değil. Ayakta bıçak oğlumun kalbine batırıyor. Nasıl bir kaza bu? Ben devletime adalete güveniyorum, bozup göndermesinde vardır bir bildiği. Tahliye derken, benim sunacağım belgelerle acaba sonu ne olur, merak ediyorum? Tahliye haberleri inşallah kursaklarında kalmaz.” dedi.

“O kadın yazdı, Kadir Şeker oynadı”

Güner, herhangi bir tahliye kararı durumunda kararı, Anayasa Mahkemesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyacağını belirtti. Güner şu sözlerle devam etti:

“Kadına şiddet var diyorlar, kadın neden bir gün yüzü gözü yara içinde ortaya çıkmadı. O kadın yazdı, Kadir Şeker oynadı. Şimdi de kurtaracağız diye uğraşıyorlar. Öyle bir adaletimiz olamaz. Ben adaletime sonsuz güveniyorum. Burada acılı anne, iki gözü yaşlı kardeş mağdur oldu.





“Çocuğumun ve benim önüm neden kesiliyor ve darbediliyorum?"

Ekmeğimden işimden oldum. Oğlum okulundan, futbol takımından oldu. Ben burada saldırıya uğruyorum. Çocuğumun ve benim önüm neden kesiliyor ve darbediliyorum? Benim çocuğum madem kadına şiddet uygulamış, suçsuzmuş o zaman Kadir Şeker’in cezaevinde ne işi var? Benim oğlumu kim öldürdü? Ben devletime güveniyorum. Ne tahliyesi bir can gitmiş, Kadir tahliye olacaksa oğlumu kim öldürdü? Çocuğumun katili başkası o zaman, onu arayalım.”

“Daha fazla ceza alacak diye çok seviniyorum”

Kadir Şeker’in cezasını az bulduğu için defalarca itiraz ettiğini hatırlatan Güner, Yargıtay’ın kararı bozmasına çok sevindiğini belirterek, “Şu an mezardan çocuğum çıkmış gelmiş gibi çok sevindim.” dedi.

Güner, “Neden tekrar yargılama istiyordum. Bilinmeyenler var. Onlar bilinecek, ona göre karar verilecek. Bendeki bilinmeyenler öğrenilsin, içimi rahatlatsınlar verecekse öyle tahliye versinler. Ne tahliyesi kardeşim, mümkünatı yok. Önce ilahi adalete, sonra devletimin adaletine inanıyorum. Kadir Şeker tahliye olacak diye çok seviniyorlar ya ben de Kadir, daha fazla ceza alacak diye çok seviniyorum. Bugün çok sevinçliyim. Çünkü bilinmeyenler bilinecek, doğrular çıkacak, Kadir Şeker’in daha fazla ceza almasını istiyorum, bu cezayı az bulmuştum.” dedi.

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