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    Kağıthane'deki feci kazadan sürücü, hafif sıyrıklarla çıktı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik de normale döndü.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 17:55
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    Kağıthane'deki feci kazadan sürücü, hafif sıyrıklarla çıktı

    Dün saat 15.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'deki Cendere Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

    Otomobilin sürücüsü kazayı görüp duran diğer sürücülerin yardımıyla araçtan dışarı çıktı.

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

    ARAÇ, ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

    Kaza nedeniyle aksayan trafik aracın çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Kağıthane'deki feci kazadan sürücü, hafif sıyrıklarla çıktı VİDEO

    Kağıthane deki feci kazadan sürücü, hafif sıyrıklarla çıktı #1

    Kağıthane deki feci kazadan sürücü, hafif sıyrıklarla çıktı #2

    Kağıthane deki feci kazadan sürücü, hafif sıyrıklarla çıktı #3

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